Manisa’da Spil efsanesi çöktü

Manisa'da yer alan Spil Dağı'nda manyetik alan olup olmadığı, uçakların geçip geçmediği Manisalılar başta olmak konuyu duyan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üzerinden uçak geçmeyen Spil Dağı'nın manyetik alan özelliği nedir? Spil Dağı'nın altında ne var? Spil Dağı'nda manyetik alan olduğu için uçakların uçmadığı yönünde dilden dile dolaşan. şehir efsanesinin gerçeklik payı var mıdır diye uzmanlardan görüş aldık.

GERÇEKLİK PAYI NEDİR?

Spil Dağı, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin yakınlarında bulunuyor. Dağ, Manisa'ya 24 km, İzmir'e 50 km uzaklıkta. Manisa şehri denilince akla gelenler biri de Spil Dağı oluyor. Peki, Spil Dağı'nın bu denli rağbet görmesinin ve merak edilmesinin nedeni ne? Bizans zamanında hatta daha öncesinde gizemi ve sırlarıyla konuşulan dağlardan biri olmuştur Spil Dağı. Yunan mitolojisinde ismi sıklıkla anılır. Bütün bu ününün nedeni sahip olduğu manyetik alandır. Mıknatıs, 2500 yıl önce Spil Dağı'nda keşfedilmiştir. MÖ 6. yüzyılda Yunan filozof Thales, Spil Dağı'na ait bir taşın demir cevherlerini çektiğini fark etmiş ve ilgili taşa "Magnesia taşı" demiştir. Spil Dağı'nın manyetik özelliğe sahip olmasını sağlayan Magnesia, bir süre sonra Manisa'ya adını vermiştir. Önceden Magnesia olarak bilinen şehir zamanla Manisa adını almıştır. Spil Dağı, Gediz Ovası'nın 60 metrelik seviyesinden başlar. Spil Dağı'nın Karadağ zirvesine gelindiğinde ise yükseklik 1517 metreyi bulur. Spil Dağı gizemi ve özellikleri nedeniyle Türkiye'nin en çok merak edilen dağlarından biridir. Peki, gerçekten Spil Dağı'nın üzerinden uçak geçmiyor mu? Spil Dağı manyetik alana mı sahiptir? Bu manyetik alanı nedeniyle üzerinden hiç bir şekilde uçak geçemez mi ? Uçak yapılırken kullanılan malzemeler manyetik alanda çekilme özelliğine sahip oldukları için uçaklar Spil Dağı'nın üzerinden geçmek isterlerse düşerler mi? İzmir Havalimanı'na inen bazı uçaklar Spil Dağı'ndan da geçiyor. Hatta geçen yıl Solotürk Yıldızları F16 ile Spil dağının üzerinden defalarca geçerek gösteriş uçuşu gerçekleştirmişti.

Zeynep Nazlı Şirin

MANYETİK ALAN MI VAR?

Pilot Zeynep Nazlı Şirin, "İzmir'deki havalimanına inan uçakların kullandığı belli rotalar, hava yolları var. Karayollarında kullandığımız otobanlar olduğu gibi gökyüzünde de otoban benzeri yollar var. Uçaklar bu rotaları takip eder. Yolcu uçak pilotları bizim düşündüğümüz gibi dışarı bakarak uçmuyor. Uçağın içinde bulunan çeşitli aletlere bakarak uçuyor. Belli aşamaları var bu uçuşların. Yolcu uçağının İzmir Hava Limanına son yaklaşması yani İzmir'e alçalan bir uçağın kullandığı yol Manisa Spil Dağı'nın biraz yüksek irtifasına denk geliyor. Bu da sanki Spil'de manyetik bir alan var gibi bir algı oluşmuş. Ama öyle bir şey yok. Sadece İzmir'e son yaklaşma irtifası mecburen yüksek kalıyor. Manisalılar da manyetik alan mı var diye düşünüyorlar. Geçen yıl Solotürk yıldızları F16'lar gelmişti. Manyetik alan olsaydı F16 lar da uçuş güvenliği açısından uçamazdı. Tehlikeli bir durumla karşılaşacaklarını bilseler asla gelmezler. Ayrıca küçük uçaklar bile Spil üzerinden geçebiliyor. Uçuş rotalarında Manisa'nın da üzerinden her türlü uçak geçebiliyor" dedi.