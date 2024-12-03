Manisa’da feci kaza! Ölüm Engelliler günü’nde yakaladı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bedensel engelli sürücü Mustafa Tutuk'un öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.