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Manisa'da feci kaza! Ölüm Engelliler günü'nde yakaladı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan acı olayda, yol kenarındaki beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk (50), 3 Aralık Engelliler Günü'nde hayatını kaybetti.

DHA
Manisa’da feci kaza! Ölüm Engelliler günü’nde yakaladı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk (50), yaşamını yitirdi.

Manisa’da feci kaza! Ölüm Engelliler günü’nde yakaladı!

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tutuk, 45 AOT 229 plakalı 3 tekerlekli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Manisa’da feci kaza! Ölüm Engelliler günü’nde yakaladı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bedensel engelli sürücü Mustafa Tutuk'un öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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