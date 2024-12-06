Kayıp olarak aranan 3 çocuk babasının cesedi uçurumda bulundu

Altınay'ın cansız bedeni Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Hamza Altınay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.