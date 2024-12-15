Manisa’da kanlı hesaplaşma! “Vurma” çığlığına aldırmadı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Yılmaz, yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Serdar Tatlısu ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enver Yılmaz, kalabalık olan grubun elinden kurtulup kaçarak araç kiralama şirketinin bulunduğu iş yerine sığındı.

ACIMADAN KURŞUN YAĞDIRDI

Serdar Tatlısu ve beraberindekiler, kovaladıkları Yılmaz'ı, sığındığı iş yerinde yakaladı ve dışarı çıkarmak istedi bu esnada Yılmaz'ın "Vurma" demesine aldırış etmeyen Tatlısu, tabancasını peş peşe ateşledi.

Husumetlisinden kaçıp sığındığı işyerinde silahla vurularak can verdi.

Enver Yılmaz

Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, iş yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Tatlısu ve 4 kişiyi olayda kullandıkları tabancayla beraber yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan şahıslardan cinayeti işleyen Tatlısu ve beraberindeki 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.