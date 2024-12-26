Yanan otomobilde acı son

Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde Süleyman Dündar (73) idaresindeki 45 ZK 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.
İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.
Çarpmanın etkisiyle bir anda alev topuna dönen araçta bulunan sürücü Dündar ve eşi Emine Dündar (70), feci şekilde yanarak can verdi. Çiftin akraba ziyaretinden döndükleri öğrenildi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.