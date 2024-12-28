Manisa'da yürek ısıtan dostluk! Yavru güvercin 'Osman' omzundan inmiyor

Dükkanda yaşlı ve hastaların su, ekmek gibi siparişlerini teslim etmeye de güverciniyle gittiğini söyleyen Kuşçu, "Henüz daha küçükken annesi ve babası öldü. Besledim, büyüttüm. Bakkalım var. İlçemizdeki yaşlılara, ekmek ve su götürüyorum. Güvercinim, hep benimle, yanımdan ayrılmıyor. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Nereye gitsek peşimizde. Birlikte sipariş götürüyoruz. Soma'da yaşayanlar, bu duruma alıştı. Bankaya dahi böyle gidiyorum" diye konuştu.

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