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Haberler Manisa Manisa'da yürek ısıtan dostluk! Yavru güvercin 'Osman' omzundan inmiyor

Manisa'da yürek ısıtan dostluk! Yavru güvercin 'Osman' omzundan inmiyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten 47 yaşındaki Bülent Kuşçu'nun 1,5 yıl öncesi sahiplendiği yavru güvercin omzundan inmiyor. Her yere güvercini ile giden Kuşçu "Güvercinim, hep benimle, yanımdan ayrılmıyor. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Nereye gitsek peşimizde. Birlikte sipariş götürüyoruz." dedi.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da yürek ısıtan dostluk! Yaru güvercin ’Osman’ omzundan inmiyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten Bülent Kuşçu (47), her yere 1,5 yıl önce sahiplendiği ve 'Osman' adını verdiği yavru güvercinle gidiyor. Kuşçu, "Nereye gitsek peşimizde. Bankaya dahi böyle gidiyorum" dedi.

Manisa’da yürek ısıtan dostluk! Yaru güvercin ’Osman’ omzundan inmiyor

Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten Bülent Kuşçu, 1,5 yıl önce annelerinin öldüğü 3 yavru güvercini sahiplendi. Kuşçu, kafeste beslediği güvercinlerden kendisine alışan ve omzundan inmeyene 'Osman' ismini verdi.

Manisa’da yürek ısıtan dostluk! Yaru güvercin ’Osman’ omzundan inmiyor

Dükkanda yaşlı ve hastaların su, ekmek gibi siparişlerini teslim etmeye de güverciniyle gittiğini söyleyen Kuşçu, "Henüz daha küçükken annesi ve babası öldü. Besledim, büyüttüm. Bakkalım var. İlçemizdeki yaşlılara, ekmek ve su götürüyorum. Güvercinim, hep benimle, yanımdan ayrılmıyor. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Nereye gitsek peşimizde. Birlikte sipariş götürüyoruz. Soma'da yaşayanlar, bu duruma alıştı. Bankaya dahi böyle gidiyorum" diye konuştu.

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