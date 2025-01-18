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Manisa'da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada 4 tır birbirine girdi. Olay sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolu trafiğe kapandı.

İHA

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Manisa’da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Manisa'da edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Ankara istikameti Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 4 tır alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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