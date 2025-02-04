Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması ’pes’ dedirtti

Manisa'da yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklamaya çalışarak gasp etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı Emirhan Ü., hakim karşısına çıktı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Emirhan Ü., mahkeme heyetine olay gününü anlattı. Olay günü bir arkadaşıyla kafede oturduğunu, arkadaşının kahvesine kendisinden habersiz uyuşturucu madde attığını iddia eden Emirhan Ü., "Benim sabıkam dahi yok. Ben hiç bir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. 14 yaşında uyuşturucuya başladım. Daha önce de tedavi gördüm. Ben zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.

Mahkeme heyetinin 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığını sorması üzerine Emirhan Ü., "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım" dedi.