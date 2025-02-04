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Haberler Manisa Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Manisa'da yolcu olarak bindiği takside şoföre bıçaklı saldırıda bulunan Emirhan Ü. hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirten saldırgan "Hatırlamıyorum, korkutmak amacıyla yaptım" dedi.

İHA

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Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması ’pes’ dedirtti

Manisa'da yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklamaya çalışarak gasp etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı Emirhan Ü., hakim karşısına çıktı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Emirhan Ü., mahkeme heyetine olay gününü anlattı. Olay günü bir arkadaşıyla kafede oturduğunu, arkadaşının kahvesine kendisinden habersiz uyuşturucu madde attığını iddia eden Emirhan Ü., "Benim sabıkam dahi yok. Ben hiç bir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. 14 yaşında uyuşturucuya başladım. Daha önce de tedavi gördüm. Ben zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.

Mahkeme heyetinin 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığını sorması üzerine Emirhan Ü., "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım" dedi.

Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması ’pes’ dedirtti

"EĞER BIÇAĞI TUTMASAYDIM BUGÜN BURADA OLMAZDIM"
Olay günü yaşadıkları sorulan taksici esnafı Hakan Paktan, "Taksiye bindikten sonra bana bıçaklandığını ve kolundaki bandajı gösterdi. Yolda giderken sıcakladığını belirterek montunu açtı ve ben bu durumdan şüphelendim. Daha sonra Akgedik Mahallesi'ne geldiğimizde saldırıyı gerçekleştirdi. Eğer bıçağı tutmasaydım bugün burada olmazdım. Benim aracıma alkol ve uyuşturucu madde kullananlar da binebiliyor. Ancak şahsın hal ve hareketleri uyuşturucu madde etkisindeymiş gibi değildi. Gayet normal bir şekilde konuşuyordu" ifadelerini kullandı. Paktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Emirhan Ü.'nün daha önceki tedavisine ilişkin dosyasını isteyerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 18 Mart tarihine ertelendi.

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