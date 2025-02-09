Manisa’da halı fabrikası alev alev yandı

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Melih Kuru da yangının olduğu fabrikaya gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesine ait iş makineleri ile fabrika içerisinde bulunan halı dokumada kullanılan malzemeler vatandaşların da yardımı ile dışarıya çıkarıldı.



Yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi içinde fabrikanın enerji bağlantısı elektrik firması ekiplerince kesildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun gayreti sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında içeride bulunan halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve halı dokuma makineleri de zarar gördü.



Yangınla ile araştırma ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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