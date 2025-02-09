Manisa’da halı fabrikası alev alev yandı

Manisa'nın Demirci ilçe merkezi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerinde cami ve otel halısı dokuması yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, halı fabrikasının dokuma bölümü ve halı temizleme bölümünde çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri ile de müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Demirci Belediyesine ait su tankerleri ile de ekiplere su takviyesi yapıldı.