Vurgun yaptıktan sonra seyahate çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akılla durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçe Seçim Kurulu üyesi 32 yaşındaki kadın memur görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre Manisa Turgutlu YSK'da 9 yıldır memur olarak çalışan Yasemin Bozdoğan sandık görevlisi olarak yüzlerce vatandaşın kimlik bilgilerini sisteme girerek seçimlerde çalışmış gibi gösterdi.

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MİLYONLARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Seçimlerin ardından sandık görevlisi olduğundan haberi olmayan vatandaşların TC numaraları üzerinden hesaplarına para yatırıldı. İddiaya göre liste elinde olan Bozdoğan daha sonra bu kişilerin hesabına yatan paraları kendilerine telefon açarak "Hesabınıza sandıkta görevlendiniz gerekçesiyle yanlışlıkla para yatırılmıştır vereceğim İBAN numarasına parayı geri yatırmanız gerekiyor yoksa hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır" diyerek vatandaşlardan yatan paraları geri alarak milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi.

SAHTE SANDIK GÖREVLİLERİ

Parayı verilen İBAN numarasına yatıran bir vatandaşın şüphelenerek yaptığı ihbar sonucu İlçe seçim kurulu disiplin soruşturması başlatarak suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Yasemin Bozdoğan yapılan sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada çok sayıda vatandaşın ifadesine başvurulurken Yasemin Bozdoğan'ın kağıt üzerinde bazı vatandaşları İlçeden uzak beldelere sandık görevlisi tayin ettiği ve bunlara yüksek miktarda yol ücreti göstererek sandık görevlisi ücreti yanında yol masrafı da yatırılmasını sağladığı ortaya çıkarıldı. Tam rakamın henüz netlik kazanmadığı önceki seçimlerde de aynı olayın yaşanmış olma ihtimali üzerinde durulduğu milyonlarca lirayı bulabileceği belirtildi. Soruşturmayı genişleten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu güne kadar 60 kişinin ifadesinin alındığı ayrıca tespit edilen 150 kişinin ise ifadesine başvurulmaya başlandığı öğrenildi.

DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞ

Yasemin Bozdoğan'ın zimmetine geçirdiği paralarla defalarca lüks seyahatlere çıktığı ve dünya turu yaptığı belirlendi. Sosyal medya fenomeni olan Bozdoğan gezilerde çekilen fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak ülkeler hakkında bilgiler verdiği ve 35 bini aşan takipçisi bulunduğu öğrenildi.

Yasemin Bozdoğan, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YAPILAN SEÇİMLERDEKİ SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDENEN ÜCRETLER

Sandık kurulu başkanlarına: 2.947 TL

Sandık memurlarına: 2.088 TL

Partili üyelere: 1.044 TL

Bina sorumlularına: 2.936 TL