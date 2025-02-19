Hem doktorları hem dedeleri

SOMA'DA yıllardır çocukların sağlığına kavuşmalarını sağlayarak halkın sevgisini kazanan Dr. Mustafa Karaca, 30 yılı aşkın süredir sadece bir doktor değil, aynı zamanda bir aile büyüğü, bir dost, bir kahraman olarak gönüllerde taht kurmuş durumda. 67 yaşındaki Karaca, ilçede 'Tonton Dede' olarak tanınıyor.

MİNNET DUYUYORLAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1994 yılında Soma Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. O günden bugüne, binlerce çocuğun hayatına dokunan ve her biriyle özel bağlar kurarak onları iyileştiren Dr. Karaca, bir zamanlar tedavi ettiği çocuklarla aynı hastanenin koridorlarında meslektaş olarak şifa dağıtmaya devam ediyor.

Dr. Karaca, "Soma'yı çok seviyorum. Burada görev yapmak benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu kadar uzun süre aynı şehirde görev yapabilmek, benim için büyük bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

'Doktor amca' olarak başladığı yolculuğunu, artık 'Tonton Dede' olarak sürdüren Dr. Karaca, 30 yıl boyunca, hem çocukların sağlığına kavuşmalarını sağladı, hem de onların ailelerine şifa verdi. Hasta yakını Elif Çetin, "Zamanında bizim annelerimiz ve babalarımız bizi tedavi ettirmek için Dr. Mustafa hocama götürürlerdi. Biz o zaman 'Doktor Amca' derdik. Şimdi biz çocuklarımızı götürüyoruz. Çocuklarımızın 'Tonton Dede'si oldu" diyerek, Dr. Karaca'ya duyduğu sevgi ve minnettarlığı anlattı.

AYNI HASTANEDE GÖREV YAPIYOR

SOMA Devlet Hastanesi, yıllar sonra anlamlı bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Dr. Mustafa Karaca, yıllar önce doğumuna şahit olduğu ve çocukluğu boyunca tedavi ettiği Bora Musa Orhan ve Mümin Yılmaz ile Soma Devlet Hastanesinde, aynı koridorlarda görev yapıyor. Dr. Karaca, "Bora ve Mümin ile aynı hastanede görev yapıyor olmamız, bu yolculuğumun ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir sağlık kahramanının mirasının nesilden nesile aktarılması, bir neslin bir öncekinin izinden gitmesi adına çok kıymetli bir örnek oluşturuyor"dedi.