Ege’den dünya pazarlarına: Çekirdeksiz üzüm ihracatında artış

Çekirdeksiz kuru üzümde hem üretiminde hem de ihracatında dünyada lider durumda bulunan Türkiye başarılı bir ihracat yılını daha geçiriyor. Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının üretildiği ve ihraç edildiği Manisa'dan tüm dünyaya yayılan Çekirdeksiz Sultaniye üzümler hem yaş olarak hem de kuru olarak ülke ekonomisine büyük bir girdi sağlıyor.



Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 55 bin üretici tarafından üretilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2024/25 sezonunun ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 274 milyon dolardan, 310 milyon dolara yükseldi.



