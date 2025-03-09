Göbek atmaya var Ramazan’a yok

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşların sahur vakitlerinde davul sesi duymadıklarını belirtmesi üzerine Turgutlu Belediye başkanı Çetin Akın'dan "Mahallelerimizde bu geleneği yaşatamayacağız" açıklaması geldi. Gerekçe olarak Turgutlu'da yeterli sayıda davulcu olmadığını dile getiren başkanın bu açıklaması 'pes' dedirtti.

GÜLDÜREN AÇIKLAMA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bu sene ilçede yaşatılamayan Ramazan davulculuğu geleneğiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Akın her mahalleye eşit hizmet sunma anlayışı doğrultusunda bu şekilde bir karar aldıklarını belirterek "Uzun yıllardır Turgutlu'muzda Ramazan geleneklerini yaşatmak adına büyük emekler vermekteyiz. Mübarek Ramazan ayının önemli geleneklerinden biri olan Ramazan davulculuğu geleneğini, her sene olduğu gibi bu sene de yaşatabilmek için Ramazan ayı gelmeden önce görüşmelerimize başlatmıştık. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kentimizde davulcu bulunmaması sebebiyle mahallelerimizin tamamında bu geleneği yaşatamayacağımız için böyle karar almış bulunmaktayız. Söz konusu bu duruma göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İNANDIRICI BULUNMADI

Turgutlu sakinleri, Ramazan'ın coşkusunu hissettiren davul geleneğinin bu yıl devam etmemesinden dolayı belediye başkanının yaptığı açıklama sonrası oldukça şaşkın. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda bu duruma dair birçok mesaj paylaşan vatandaşlar, "Belediye başkanı Çetin Akın onlarca davulcuyu belediyenin önüne toplayıp oynarken sıkıntı yok fakat Ramazan gelince birkaç davulcu bulamaması oldukça manidar" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise, "Ramazan davulsuz olmaz. Yetkililerden sorunun çözülmesini talep ediyoruz" dediler.