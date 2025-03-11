Manisalı çiftçilerden su kuyusu tepkisi

MANİSA'NIN Sarıkız ve Göksu bölgelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 11 yeni su kuyusuyla İzmir'e yılda yaklaşık 32 milyon metreküp ilave su sağlanması, Manisalı çiftçilerin tepkisini çekti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa ovasının susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Gördes-Akhisar Barajı'nın suyunun İzmir'e verilmesinin ardından şimdi de Saruhanlı Nuriye Mahallesi'nden İzmir'e su aktarımının başladığını vurgulayarak, bu durumun binlerce dönüm ekili araziyi susuz bırakacağını söyledi.

'KADERİYLE OYNANAMAZ'

BAŞKAN Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya seslendi. Okur, şu ifadeleri kullandı: "Buradan bütün bölge milletvekillerimize sesleniyorum. Sesimizi duyun. İş böyle yürümez. 470 bin dekar arazisi olan ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlayan ilçenin kaderiyle böyle oynanmaz. Burada yaşayan insanların rızıklarıyla oynamayın. Bakın bu sular çekildiği anda dağlardan yağ, bağlarından bal akan bu ovanın çölden farkı kalmaz. Bu su pompalarına kim izin veriyor ise bunun vebali büyük olur ne olur buna dur diyelim."