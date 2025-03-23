Kız öğrenci yurdunda ‘Çargah’ programı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'nda Ramazan gecelerine özel etkinlikler düzenleniyor. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun programlar gerçekleştiriliyor. Yurt bahçesinde düzenlenen "Çargah" programında Musaffa Tasavvuf Musikisi Topluluğunun icrasıyla şehitlerimiz anıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarından Sanat Yönetmeni Enes İçer şefliğinde ilahiler, kasideler söylendi. Manisa Dini İhtisas Merkezi'nden Ömer Gölbaşı, Mevlidhanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan ve Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kasideler okundu. Ayrıca Çanakkale Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle "Çanakkale" kasidesi ve duası da okundu. Muradiye Yurdu Müdürü Mehtap Şirin, öğrencilerin ramazan ruhunu doyasıya yaşamaları için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şirin, "Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümünde "ÇARGAH" programı düzenleyerek şehitlerimizi andık" dedi.