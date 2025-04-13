Zirai don üzüm bağlarını vurdu

Manisa'da etkili olan zira don olayı bağlarda büyük zarara neden oldu. Manisa'da 9 Nisan'ı 10 Nisana bağlayan gecede meydana gelen don olayları nedeniyle Manisa'da 10 ilçede bağlar büyük zarar gördü. Ekipler tespit çalışmalarına başladı. Bazı ilçelerdeki bağlarda yüzde 100'e yaklaşan zararlar yaşandı.

BÜYÜK KAYIPLAR VAR

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bugün 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece büyük bir don olayıyla karşı karşıya kaldı çiftçimiz. Yaklaşık Manisa'mızda, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Ahmet, Sarıgöl, Alaşehir'de tamamında don olayı vardır. Devletimizin bir an önce çiftçimize yardım etmesi gerekiyor. Gerçekten arkamızda gördüğümüz bağlar simsiyah. Bir senelik emek gitti" dedi. Altındağ, bu yaşanan don olaylarının üretime büyük etkisi olacağını vurgulayarak, "Üretimde rekoltemiz çok düşecek. Yüzde 80'lere kadar üretimde kayıplarımız var" dedi.