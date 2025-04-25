Manisa karıştı! Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ranttan bıkıp istifasını verdi: Benden buraya kadar

Manisa'da uzun yıllardır CHP'de çeşitli görevlerde bulunan, Şehzadeler Belediyesi'nde de Başkan Yardımcılığı yapan Yenal Yıldırım görevini bıraktı. Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benden buraya kadar. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

PROJEYE İMZA ATMADI

Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçireceği bir projenin yüksek rant içermesi nedeniyle, projede yer almak istemeyen Yenal Yıldırım'ın, "imzala" diye önüne getirilen evrakları imzalamadığı iddia edildi. Öte yandan imza atmadığı için bundan dolayı da kurulan bir şirket yönetiminde kendisine yer verilmediği, bu olaydan dolayı yaşanan tartışmanın da istifa nedeni olduğu öne sürüldü.