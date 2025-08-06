Manisa’da çevreci düğün: Herkese fidan hediye edildi

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen örnek bir düğün organizasyonunda, genç çift İrem ve Orkun, en mutlu günlerini doğaya anlamlı bir katkıyla taçlandırdı. Taş Konak'ta düzenlenen düğünde, son dönemde artan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla her davetliye birer fidan hediye edildi.

'BİRLİKTE BÜYÜTELİM İSTEDİK'

AİLELERİN birlikte planladığı bu özel sosyal sorumluluk projesi, davetlilerden büyük takdir topladı. Gelin İrem'in annesi Dilek Işık Garip ve babası Muhterem Kuyucu ile damadın ailesi Canan ve Kenan Erol'un ortak kararıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında yüzlerce fidan, misafirlerle buluşarak doğaya dönüş yolculuğuna çıktı. Düğün organizasyonu boyunca bilinç oluşturmayı hedefleyen çift, aynı zamanda yeşil bir geleceğe de "evet" demiş oldu.