96 yaşında azmiyle gençlere taş çıkartıyor

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Fatma Dereli, ilerleyen yaşına rağmen kışlık yiyeceklerini kimseye bırakmadan kendi elleriyle hazırlıyor. Yaz aylarında taze olarak temin ettiği sebzeleri kurutarak kışa hazırlık yapan Fatma Dereli, "Şimdilerde patlıcan kurusu ve dolmalık kurutuyorum. Biberlerimi de kurutuyorum. Bamya kurusu ve diğer kışlıklarımı hazırlıyorum. Bu işler bana meşgale oluyor. Konserve yapmıyorum. İlerleyen günlerde domates salçamı da yapacağım" dedi.