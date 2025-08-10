  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Ankara’dan İzmir’e gitmekte olan yolcu otobüsü, Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüsteki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ankara'dan İzmir'e gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Kazada 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu araçtaki 3 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yoluna devam etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA