Yunusemre’nin imar planı değişikliğine tepki

MANİSA'NIN Yunusemre Belediye Meclisi'nde gündeme gelen imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu. MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Muradiye Mahallesi 26 ada 5 ve 6 numaralı parsellerde yapılan düzenlemenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Kovancıoğlu, 21 kat yapılaşma izni verildiğini belirterek, yaklaşık 12 milyar TL'lik bireysel kazanç sağlandığına dikkat çekti. Kovancıoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Türk Milletinin menfaatlerinin her ortamda korunması, kamu malının zedelenmemesi ve şehirlerin planlı gelişimi için net bir duruşumuz var. Son günlerde Yunusemre ilçemizdeki imar planlarındaki usulsüzlükler sadece şehircilik ilkelerine değil, kamu vicdanına da aykırıdır. Bu durum hemşehrilerimizin hakkını gasp etmekte, adil kentleşmeye zarar vermektedir" dedi.