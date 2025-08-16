Manisa nüfusu hızla yaşlanıyor

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde II. Yaşlılık Şurası kapsamında, toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

'BİZE IŞIK TUTACAK'

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, "Bu ömrümüzün üçüncü aşaması. Yaşlılık, çocukluk, gençlik evrelerinden sonraki en uzun aşamalardan bir tanesidir. Biz kurum olarak bu güzel insanlara bu alanda hizmet vermenin şerefini ve onurunu yaşıyoruz. Manisa yerelinde düşündüğümüz zaman 13,2 yaşlılık oranıyla müthiş bir hızla yaşlandığımızı görüyoruz. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı 3 puan üstündeyiz. Manisa genelinde söyleyeceğimiz her şey Türkiye geneline de yansıyan problemlerin çözümü konusunda bize ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.