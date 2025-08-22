Manisa'da tasarruf bahane harcamalar şahane! Yeni Asır o belgelere ulaştı

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarıyla ilgili tartışmalar yaşanmış, CHP'li vekiller bu tür iddiaları "çarpıtma" olarak değerlendirmişti. Şimdi ise, olası bir denetim veya operasyonun yine "siyasi" olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği kamuoyunda merak ediliyor. Manisa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olması nedeniyle bu iddialar siyasi açıdan da yankı buldu. Özel, daha önce Manisa'daki belediye yönetimlerini savunmuş ve 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin büyük başarısını vurgulamıştı. Ancak, genelgeye aykırı harcamalar, CHP'nin "halkçı belediyecilik" iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor.

