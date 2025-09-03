Demirci yolu kan gölüne döndü

Manisa Demirci'de dün korkunç bir olay meydana geldi. Kaza, Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde yaşandı. Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı. Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci bir şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle Demirci - Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmalarında bulundu.