Manisa'da korkunç kaza! Demirci yolu kan gölüne döndü

Manisa Demirci'de dün korkunç bir olay meydana geldi. Kaza, Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde yaşandı. Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı. Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci bir şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi.