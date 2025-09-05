Manisa'da metruk binada yangın!

Manisa'nın Kula ilçesinde kullanılmayan metruk binada henüz neden çıktığı bilinmeyen bir yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, kullanılmayan ev küle döndü.

Yangın saat, 02.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K.'ya ait kullanılmayan binada henüz neden çıktığı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.