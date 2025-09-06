Manisa’da mobil sigara bırakma aracı sahaya indi

MANİSA'DA tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara kolay ulaşım sağlamak amacıyla Mobil Sigara Bırakma Aracı hizmet vermeye başladı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, "Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi" almış hekimler aracılığıyla mobil poliklinik hizmeti sunuluyor. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, mobil aracın önemine dikkat çekerek, "Manisa'mızda tütünle mücadeleyi sokağa, mobil sigara bırakma aracı ile sahaya indirdik. Vatandaşlarımıza her yerde bu hizmeti verebilmek, dumansız hava sahasını genişletmek ve sağlıklı bir toplum için tütün ile mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadelede mobil olarak hizmet verebilmek, daha fazla kişiye ulaşmamızda çok önemli" dedi.