Okul yolundaki trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Muharrem Baş yönetimindeki öğrenci servisi, Belkent Sitesi'ne öğrenci almak için girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayı haber alır almaz hastaneye koşan veliler, büyük panik yaşadı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.