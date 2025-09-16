Manisa'da acı olay: Ağaç kesmeye çalışırken can verdi!

Spiral aletinin elinden kayması sonucu boynundan yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Eraslan, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.