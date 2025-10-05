Manisa’da vahşet: Zalim ağabey kardeşinin üzerine kaynar su döktü!

Manisa'da dehşet verici bir olay yaşandı. İmran Altay (19) isimli bir genç, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygularken bu anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı. Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken büyük tepkiye neden oldu. Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya

kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Ağabey Altay, eve geç geliyorsun diyerek kız kardeşi S. Altay'a şiddet uyguladı. O anları da kayda alan genç, kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek, ayaklarını öptürdü. O anları sosyal medyada paylaşan Altay, büyük tepki topladı. Polis ekipleri, Altay'ı ve babasını yakalayıp gözaltına aldı.

GENÇ KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

MANİSA'DA ağabeyi tarafından üzerine kaynar su dökülerek şiddete maruz kalan kız çocuğu için Manisa Valiliği'nin talimatıyla devlet korumasına alınması için işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Altay'ın gece saatlerinde Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilk kabul birimi tarafından işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Öte yandan genç kızın barınma, psiko-destek ve sağlık taramasından faydalanacağı da belirtildi.