Manisa’da OSB’ler istihdam üssü oluyor!

Manisa'da faaliyette olan 7 organize sanayi bölgesiyle (OSB) yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 1964'te kurulan Manisa OSB, 216 firması ve 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri. Akhisar OSB 75 firmayla 7.561 kişiye, Salihli OSB ise 113 firmayla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlıyor. Turgutlu OSB'de 70 firma 5 binden fazla kişiyi çalıştırıyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörüne odaklanan Akhisar Zeytin İhtisas OSB'de 40 firma, 2 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyor.

KAPASİTE ARTIRILACAK

Muradiye OSB, 167 firmasıyla 12 binden fazla çalışanı barındırarak en yüksek istihdam sağlayan bölgelerden biri olurken, Soma OSB'de 167 firmaya rağmen yalnızca 200 kişi istihdam ediliyor. Kurulum aşamasında olan Kula Deri İhtisas Karma OSB ve Demirci OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte hem sanayi kapasitesinin hem de istihdamın önemli ölçüde artması bekleniyor.