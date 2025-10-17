Manisa’da fuhuş çetesi çökertildi: 1 tutuklama

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 1 kadın yakalanırken, fuhşa aracılık eden 1 kişi tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ekipler K.T. (37) isimli şahsın, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki bir adreste 3 bin 500 lira karşılığında fuhuş yaptırdığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenene baskında Özbekistan uyruklu M.A.K. (49) isimli kadın ile şüpheli K.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, K.T. ise "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salihli'de huzur ve güven ortamını korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.