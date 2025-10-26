Manisa’da cani kocaya iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evli olduğu Şenayi Arslan'ı öldüren, kızı D.A'yı yaralayan Fırat Arslan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat A. (45) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Hayatını kaybeden Şenayi A'nın (44) ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan Fırat A, pişman olduğunu ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın her iki müştekiyi silahla kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Müşteki ailenin avukatı Ömer Duman, mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu söyledi.