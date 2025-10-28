Balıkesir'den sonra bir ilde daha okullar tatil!

Son dakika haberleri... Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.
Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.
Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
SINDIRGI'DA DEPREMİN ARDINDAN HALK GECEYİ SOKAKTA VE ÇADIRLARDA GEÇİRDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi sokakta geçirdi. İlçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çadır kuran, araçlarında sabahlayan ve açık alanlarda bekleyen vatandaşlar, endişe dolu bir geceyi geride bıraktı.
Deprem sonrası evlerine girmeye çekinen vatandaşlar, çimenlik alanlara ve parkların uygun noktalarına kurdukları çadırlarda kalmayı tercih etti. Arabası olan bazı kişiler ise pazar yerlerine ve açık otoparklara çekilerek araçlarında sabahladı.
Gece boyunca soğuk hava ve yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde birbirlerine sıcak içecek ve yiyecek ikram ederek dayanışma örneği sergiledi.