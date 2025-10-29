Cumhuriyeti 97 yıl sonra aynı kareyle kutladılar

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 5. yılında tarihi hükümet konağı önünde çekilen fotoğraf, 97 yıl sonra yeniden çekildi. 29 Ekim 1928'de dönemin Demirci Kaymakamı Necmettin Bey, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımı ile hükümet konağı önünde Cumhuriyet Bayramı'na özel hatıra fotoğrafı çekildi.
97 yıl sonra Cumhuriyet'in 102. yılında Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Mly. Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç, ilçe protokolü ve öğrenciler tarihi hükümet konağı önünde aynı fotoğraf karesiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.