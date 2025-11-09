Kuyumcu mağdurları para ve altınlarını istedi

Manisa'da çok sayıda vatandaş, senet ve kartvizit karşılığında kendilerinden altın ve para alıp kuyumcu dükkanını kapatan T.Ö. tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Kuyumcu T.Ö., iddiaya göre vatandaşlardan senet ve kaşeli kartvizit karşılığında altın ve nakit para aldı. Mart ayında iş yerini kapatan T.Ö.'ye ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Aradan geçen zamana rağmen mağduriyetlerinin devam ettiğini belirten vatandaşlar, dün kepengi kapalı kuyumcunun önünde tekrar toplanarak, mağduriyetlerini dile getirdi.