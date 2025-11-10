Manisa'da yeşil vatanın orman dedesi 3 yıl önce evinde tohum hazırlamaya başlamıştı! Şimdi binlerce gönüllü var!

MANİSA Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü'nden 27 yıl önce emekli olan 79 yaşındaki yüksek orman mühendisi Abdulkadir Hasbutçu, doğadaki bitki yokluğu ve oksijen eksikliğinin giderek arttığını fark edince 3 yıl önce harekete geçti.

Evinde tek başına hazırladığı tohumları peçetelere sararak özenle koruyan Hasbutçu, ailesi ve kendisini ziyaret eden arkadaşlarının desteğiyle yaz aylarında milyonlarca tohum hazırlamaya başladı.





23 BÖLGEYE GÖNDERiYOR

KENDİ ektiği tohumlarla işe koyulan Hasbutçu, tanıştığı doğa yürüyüşçüleri aracılığıyla kısa sürede çok daha geniş bir alana yayıldı. Hasbutçu'nun tohum seferberliği, binlerce gönüllünün katılımıyla ülke çapında bir çevre hareketine dönüştü.