  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da yeşil vatanın orman dedesi 3 yıl önce evinde tohum hazırlamaya başlamıştı! Şimdi binlerce gönüllü var!

Manisa'da yeşil vatanın orman dedesi 3 yıl önce evinde tohum hazırlamaya başlamıştı! Şimdi binlerce gönüllü var!

Manisalı orman mühendisi Abdulkadir Hasbutçu’nun doğadaki bitki örtüsünün azalması ve oksijen eksikliğini fark edip, 3 yıl önce evinde tohum hazırlayarak başladığı 'Yeşil vatan seferberliği', bugün Türkiye genelinde binlerce gönüllünün katıldığı bir doğa hareketine dönüştü. Milyonlarca tohumu, 23 bölgedeki doğa yürüyüşçülerine ulaştıran Hasbutçu, “Bir karış toprağı bile boş bırakmamalıyız” dedi.

CÜNEYT HASÇELİK ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

MANİSA Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü'nden 27 yıl önce emekli olan 79 yaşındaki yüksek orman mühendisi Abdulkadir Hasbutçu, doğadaki bitki yokluğu ve oksijen eksikliğinin giderek arttığını fark edince 3 yıl önce harekete geçti.

Evinde tek başına hazırladığı tohumları peçetelere sararak özenle koruyan Hasbutçu, ailesi ve kendisini ziyaret eden arkadaşlarının desteğiyle yaz aylarında milyonlarca tohum hazırlamaya başladı.



23 BÖLGEYE GÖNDERiYOR
KENDİ ektiği tohumlarla işe koyulan Hasbutçu, tanıştığı doğa yürüyüşçüleri aracılığıyla kısa sürede çok daha geniş bir alana yayıldı. Hasbutçu'nun tohum seferberliği, binlerce gönüllünün katılımıyla ülke çapında bir çevre hareketine dönüştü.

Türkiye'nin 23 noktasındaki yürüyüş gruplarına ücretsiz olarak tohum gönderen Hasbutçu, başta Kızılçam, Akasya, Kızılcık, Alıç, Kuşburnu olmak üzere milyonlarca tohumu toprakla buluşturdu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA