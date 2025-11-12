Manisa’da acımasız okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenden itti!

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde bulunan bir ortaokulda okul müdürünün otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Bekir Güçlü 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu belirlenemeyen bir sebepten dolayı kolundan tutup merdivenden aşağıya doğru savurdu. Küçük çocuk itilmenin şiddetiyle merdivenlerden yuvarlanarak yere yığıldı.

'ELİM AYAĞIM TİTREDİ'

OLAYI öğrenen anne Derya Yavuz, hemen okula gittiğini söyledi. Yavuz, "Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda 'Müdür beni aşağı attı' dedi. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi dedi. Aile, çocukları B.U.U.'nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü Bekir Güçlü'den şikayetçi oldu. Olaya ilişkin okul güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya dahil edildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda Bekir Güçlü, tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan ise görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir anne olarak içim acıdı. Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" dedi.