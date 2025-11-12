Manisa’da çevreyi kirletenlere 132 milyonluk ceza

Manisa İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 01 Ocak - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan çevre denetimleri sonucunda, çevreyi kirleten işletme ve kişilere toplam 132 milyon 372 bin 724 TL idari yaptırım uygulandı.

Yılın ilk 10 ayında kent genelinde 767 denetim gerçekleştiren ekipler, 96 işletme veya kişi hakkında Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet tespit etti.

Denetimlerde en yüksek ceza kalemi, atık bertarafı ihlalleri oldu. Bu kapsamda 24 dosyada toplam 78,4 milyon TL ceza kesildi. Atık su kaynaklı kirlilikler ise ikinci sırada yer alırken, 21 ihlale 35,7 milyon TL para cezası uygulandı.

Hava emisyonu ihlalleri 15 olayla 8,3 milyon TL, ÇED ve çevre izinleri kapsamındaki ihlaller 13 olayla 4,2 milyon TL, gürültü kirliliği ise 12 olayla 4 milyon TL ceza aldı. Toprak kirliliği, anız yakma ve bilgi-belge eksiklikleri gibi diğer çevre ihlalleri için de yaklaşık 1,6 milyon TL ceza uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, çevre denetimlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir çevre yönetimi için işletmelerin yasal yükümlülüklerine uymaları büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.