Kontrolden çıkan otomobil üst geçit ayağına çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Arda Aşıroğlu'nun (19) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak Mimarsinan Bulvarı üzerindeki Sadettin Közer yaya üst geçidin demir ayaklarına çarptı. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Aşıroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Tuğsem Su Belen (17), Oğuzhan Akcan (19) ve Aliye Nur Türkili (17) itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.