  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! 3 çocuk babası çoban avcı tarafından vurularak öldürüldü

Manisa'da korkunç olay! 3 çocuk babası çoban avcı tarafından vurularak öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan olayda hayvanlarını otlatan 3 çocuk babası çoban Ali Ay, bir avcının tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli olayın kazayla olduğunu savundu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Manisa’da korkunç olay! 3 çocuk babası çoban avcı tarafından vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay Salihli ilçesinin İğdecik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede avcılık yaptığı öğrenilen M.D, o esnada hayvanlarını otlatan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki çoban Ali Ay'a av tüfeğiyle ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çoban Ali Ay'ın ölümüne neden olan M.D, kullandığı av tüfeği ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, çoban Ali Ay'a "kazara vurduğunu" iddia ettiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli M.D.'nin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA