Manisa’da avcı tarafından vurulan çoban yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde avcılık yapan M.D.'nin açtığı ateşle başından vurulan çoban Ali Ay (45) yaşamını yitirdi. Olay, Salihli ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede avcılık yapan M.D., av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, hayvanlarını otlatan çoban Ali Ay'a isabet etti. Yapılan kontrolde evli ve 3 çocuk babası Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.D., av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.D.'nin, ilk ifadesinde; avlanırken uzaktan ateş ettiği ve Ay'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.