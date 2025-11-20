Manisa’da otomobil, TIR’a çarptı: Belediye işçisi öldü

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki belediye işçisi Nasuh Sarıöz (44) hayatını kaybetti. Sarıgöl Belediyesi Mezarlık işleri Müdürlüğü'nde görevli Nasuh Sarıöz yönetimindeki otomobil, yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Nasuh Sarıöz, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü H.K.'nın gece saatlerinde arıza yapan aracı güvenlik şeridine çektiği öğrenildi.