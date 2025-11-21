Manisa’nın asırlık sancağı yuvada

Manisa'dan 1930 yılında alınıp, Konya Mevlana Müzesi'nde uzun yıllar korunan tarihi sancak, tekrar kente getirildi. Manisa'nın bugüne ulaşan tek askeri sancağı olma özelliği taşıyan eser, Şehzadeler Müzesi'nde sergileniyor. Manisa'dan 1930 yılında alınarak Konya Mevlana Müzesi'ne götürülen tarihi sancak, burada uzun süre muhafaza edildikten sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle kente geri getirildi. Mavi, pembe, açık yeşil, kırmızı ve sarı renkli atlas kumaştan yapılan sancak; dört kenarı sırma püsküllerle çevrili yapısı, sarı-yeşil su bordürleri, sim sırma işlemeleri ve köşelerdeki üç bölümlü ay yıldız motifleriyle dikkat çekiyor.

'ANA ŞEHRİNE DÖNDÜ'

Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa, köklü geçmişiyle birçok değeri içinde barındırıyor. Bunlardan biri de Mevlevihane. Geçmişte mevlevihanelerin içerisinde çeşitli birlikler bulunur, bu birlikler savaşlara katılır ve kendilerine ait sancakları olurdu. Manisa Mevlevihanesi'nin sancağı da Türkiye genelindeki tüm mevlevihanelerden sancakların Konya'da toplanması çalışması kapsamında Konya'ya götürüldü. Uzun yıllar burada hem restorasyonu yapıldı hem de ziyaretçilere sunuldu" dedi. Sancağın ait olduğu topraklarla buluşması gerektiğini söyleyen Sudak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle sancağı Manisa'ya getirdik. Uzun sürenin ardından sancak ana şehrine dönmüş oldu. Sancağı, Şehzadeler Müzesi'nde sergiliyoruz" diye konuştu. Mevlana Müzesi'nin Türkiye genelindeki mevlevihanelerden toplanan sancakları koruma altına aldığını hatırlatan Sudak, "Bu eserlerin farklı yerlerde zamanla kaybolduğunu ya da yıprandığını görüyoruz. Bu nedenle o dönem alınan toplama ve koruma kararı isabetli olmuş. Uzmanlar tarafından restorasyonları yapılmış ve sergilenmiş" ifadelerini kullandı.