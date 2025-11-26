Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 1’i bebek 5 yaralı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş tarlaya savruldu. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden H.A. (71) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye savruldu. Otomobil sürücüsü H.A. ile yanındaki S.K. (65), A.A. (26), K.A. (22) ve 1 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.