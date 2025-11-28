Vicdansız hırsız bağış kutusunu çaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ferit Kızıltaş, sabah saatlerinde bağış kutusunun yerinde olmadığını fark edince önce çalışanlarına sordu. Kimsenin durumdan haberi olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Kızıltaş, kutunun bir kişi tarafından alınarak götürüldüğünü gördü. Kızıltaş, "Önce çalındığını bile düşünmedim, belki biri kaldırmıştır diye elemanlarıma sordum. Kimsenin haberi olmayınca kameraya baktım ve bağış kutusunun çalındığını gördüm. Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim. SMA'lı bir evlat için konulan bağış kutusunu çalacak kadar alçalan birini görünce şoke oldum" dedi.