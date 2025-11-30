Polis memuru Ünal yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut'un (34) şehit olduğu kazada yaralanan sürücü trafik polisi Hatice Ünal (24) da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Polis Memuru Hatice Ünal için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görev yapan Ünal, meslektaşları ve vatandaşların katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.