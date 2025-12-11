Manisa’da çarpışan iki TIR alevlere teslim oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişindeki İzmirİstanbul Otoyolu'nda iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İzmirİstanbul Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan iki TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından TIR'lardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer TIR'a sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada hafif şekilde yaralanan iki sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.