Manisa’da korkunç kaza! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Acı kaza, bugün sabah saatlerinde Akhisar-Demirci kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den gezmek için Manisa'nın Demirci ilçesine giden gruptaki G.A yönetimindeki motosiklet, virajda şarampole uçtu.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından A.'nın cenazesi Demirci Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.