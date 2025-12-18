Manisa’da yangın felaketi: 1 Ölü

MANİSA Gördes'te bir evde başlayıp 5 eve sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın 4 saat süren çalışmaların ardından saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan görme engelli Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.